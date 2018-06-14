السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم فرصة لإظهار رسائل المحبة والسلام

أثناء مباراة السعودية وروسيا، الافتتاحية، تحدثنا مع سفير المملكة العربية السعودية عبد الله المعلمي الذي أعرب عن سعادته بمشاركة بلاده في البطولة، وقال " أشعر بالسعادة لتأهل منتخبنا للمشاركة في بطولة كأس العالم، وهذه بطبيعة الحال، ليست المرة الأولى. ولكننا نشعر بالفخر والإعزاز في كل مرة يتأهل فيها منتخبنا للبطولة".

وقبل انتهاء المباراة، سألنا السفير السعودي عن توقعاته لأداء المنتخب القومي فقال إن الشوط الأول لم يكن جيدا ولكنه تمنى التوفيق للمنتخب في بقية المباريات. وأضاف "نتطلع إلى إحراز نتائج مشرفة في البطولة، ونتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم وهي مصر وتونس والمغرب."

وعن دور الرياضة في تقريب أواصر الصداقة بين الدول، قال السفير المعلمي "إن الرياضة وسيلة حضارية للتواصل بين الشعوب، ووجود المملكة العربية السعودية في هذه المحافل هي رسالة نوجهها إلى العالم. وعلى المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة الاستفادة من ذلك في عكس رسائل المحبة والصداقة والسلام."

وقد ألقى السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، مرتديا قميص المنتخب القومي لبلاده، كلمة أمام جمع من الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة قبيل بدء البطولة التي تستضيفها بلاده، متمنيا التوفيق لاثنين وثلاثين فريقا قوميا مشاركا في كأس العالم.