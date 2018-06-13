الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب المواجهة العسكرية في الحديدة

وجدد غريفيثس التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع. وقال إنه "يواصل استغلال كل الفرص لتجنب حدوث مواجهات عسكرية في الحديدة".

وذكر المبعوث الدولي أنه على اتصال مستمر بجميع الأطراف المعنية للتفاوض على تدابير خاصة بالحديدة، تعالج المخاوف السياسية والإنسانية والأمنية لجميع الأطراف.

ودعا مارتن غريفيثس الأطراف إلى الانخراط البناء مع جهوده لتجنب حدوث مواجهات عسكرية في المدينة، كما ناشد ممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة لتحقيق السلام.

وأكد غريفيثس عزم الأمم المتحدة على التحرك قدما بالعملية السياسية على الرغم من التطورات الأخيرة. وجدد التزام المنظمة الدولية القوي على التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن.