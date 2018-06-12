قلق بشأن الوضع في الحسكة بعد تقارير عن مقتل 44 مدنيا خلال الشهر الحالي

وقد أفادت التقارير بمقتل 44 مدنيا في المحافظة خلال الشهر الحالي نتيجة القتال والعمليات العسكرية ضد داعش.

ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بوصول الإغاثة بشكل آمن ودائم وبدون إعاقات لجميع المحتاجين وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والأماكن المحاصرة.

في الوقت نفسه أجرى المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي مستورا مشاورات وصفت بالمفيدة في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشدد المبعوث الدولي على المساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها مصر لدعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعود المبعوث الدولي إلى جنيف غدا الأربعاء.