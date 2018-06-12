الأمم المتحدة ترحب بتعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي

وقال أمانو إن الوكالة ستتابع عن كثب المفاوضات التي ستعقد بين الدولتين لتطبيق نتائج القمة.

وأكد، في بيان صحفي، أن الوكالة مستعدة للقيام بأي أنشطة تـَحقق في كوريا الشمالية، بطلب من الدول المعنية وبعد تخويل من مجلس أمناء الوكالة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالقمة بين الدولتين، ووصفها بأنها معلم مهم في النهوض بالسلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه.

وكما ذكر الأمين العام في خطابين للزعيمين قبل القمة، فإن الطريق إلى الأمام يتطلب تعاونا وتسوية ووحدة في الهدف.

وقال بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن تطبيق اتفاقات اليوم وما سبق، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يتطلب صبرا ودعما من المجتمع الدولي.

وحث غوتيريش كل الأطراف المعنية بانتهاز الفرصة السانحة، مؤكدا استعداده لدعم العملية القائمة بشكل كامل.