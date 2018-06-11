الأمم المتحدة: الجهود الدولية حالت دون وقوع المجاعة في أربع دول

وذكر التقرير أن العام الماضي شهد احتياج 141 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة بسبب الأزمات المعقدة المطولة، والصراع المتصاعد في العديد من البلدان، والضعف الناشئ عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأشار تقرير أوتشا إلى أن دعم المانحين مكن الأمم المتحدة من حشد 13 مليار دولار لمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في 33 دولة حول العالم، فضلا عن الوصول إلى سكان البلدان المتضررة من الأزمات الممتدة، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا واليمن.