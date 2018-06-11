الأمم المتحدة: الجهود الدولية حالت دون وقوع المجاعة في أربع دول

11 حزيران/يونيه 2018
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) إن جهود وكالات الأمم المتحدة حالت دون وقوع مجاعة هددت 20 مليون شخص في أربعة بلدان هي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، جاء ذلك في تقرير حول الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2017.
وذكر التقرير أن العام الماضي شهد احتياج 141 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة بسبب الأزمات المعقدة المطولة، والصراع المتصاعد في العديد من البلدان، والضعف الناشئ عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأشار تقرير أوتشا إلى أن دعم المانحين مكن الأمم المتحدة من حشد 13 مليار دولار لمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في 33 دولة حول العالم، فضلا عن الوصول إلى سكان البلدان المتضررة من الأزمات الممتدة، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا واليمن.