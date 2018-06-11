قلق دولي بشأن أوضاع أكثر من 600 شخص عالقين في سفينة في البحر الأبيض المتوسط

وأعرب فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية المعني بالوضع في وسط البحر المتوسط عن القلق إزاء أوضاع أولئك اللاجئين وقال في تقرير أصدره اليوم الاثنين إن الواجب الإنساني يحتم على الجميع التحرك لوضع حد لهذه الأزمة. وأضاف: "هناك واجب إنساني طارئ هنا. فالناس منكوبون ومؤنهم على وشك النفاد وهم يحتاجون للمساعدة سريعاً. أما المسائل الأوسع نطاقاً كالطرف الذي يتحمل المسؤولية والطريقة الفضلى لتقاسم هذه المسؤوليات بين الدول، فيجب النظر فيها لاحقاً."

وأشار فينسنت إلى أن هناك حوالي 629 شخصاً حالياً على متن السفينة أكويريوس، بينهم أكثر من 100 طفل، لم تقبل أي دولة بالسماح لهم بالنزول إلى أرضها.

وأضاف كوشتيل قائلاً: "أساساً، لا يجوز جعل مبدأ الإنقاذ في البحر موضعاً للشك من خلال حوادث كهذه. ويتعين على الحكومات الأخرى التحرك لدعم البلدان التي تتعامل مع الواصلين عن طريق البحر. وقد يشمل ذلك آلية إنزال شفافة في المنطقة، قائمة على التعاون الجيد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة. وقد وصل أكثر من 13 ألف شخص عبر البحر إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، ويشكل ذلك انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالأعوام الأخيرة."

وأثناء حديثه للصحفيين، سئل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول "قرار السلطات الإيطالية بإغلاق الميناء أمام سفينة المهاجرين أكويريوس"، فقال " لقد كنت دائما قلقا من أن مساحة حماية اللاجئين في أوربا ربما تضيق. مع أخذي في الاعتبار حق الدول في إدارة حدودها وسياساتها بشأن الهجرة، إلا أنني أناشدها فعل ذلك بما يتوافق مع حماية اللاجئين والاحترام الكامل للقانون الدولي للاجئين."