المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعيّن إيمي محمود سفيرة للنوايا

وقالت ميليسا فليمنج، المتحدثة باسم المفوضية إن تعيين إيمي جاء بالتزامن مع انعقاد أول مؤتمر لبرنامج تيدكس الشهير في مخيمات اللاجئين في كينيا، مضيفة أن إيمي ساعدت في الدعوة والتوعية بقضايا اللاجئين في مناطق واسعة حول العالم.

وأضافت ميليسا "بصفتها مناصرة لعمل المفوضية، نقلت إيمي رسائل قوية إلى الجماهير. لقد كان لذلك أثر إيجابي وحقيقي على اللاجئين والنازحين في كل أنحاء العالم. من واشنطن ودافوس إلى أوغندا ومعسكرات الأردن، شاركت إيمي بشغف والتزام جعلها مشهورة ومحبوبة من قبل الجميع. إيمي مناضلة لا تعرف الخوف ونرحب بها كداعم جديد ومحفز لقضية اللاجئين."

ومثلت إيمي المفوضية في العديد من المناسبات البارزة، بما في ذلك منتدى النساء للاقتصاد والمجتمع في باريس، فضلا عن مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 في نيويورك.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أعربت إيمي محمود عن سعادتها باختيارها سفيرة للنوايا الحسنة، وقالت: "يشرفني جدا أن أكون سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. إنه من الصعب تفسير الشعور بالهروب من الوطن وترك كل الأحباب الذكريات إلى الوراء. كلاجئة سابقة من السودان أرغب في استخدام تجربتي الشخصية وخبرتي وقدرتي كشاعرة وكاتبة للمساعدة في رفع مستوى الوعي والدفاع عن الآخرين وخاصة النساء واللاجئين، وإلهام العالم للوقوف إلى جانبهم."

وأشارت إيمي إلى أن افتتاح مؤتمر تيدكس في مخيم اللاجئين في كينيا يمثل فرصة بالنسبة لها لرؤية ومعايشة إبداعات اللاجئين وتفاؤلهم بالمستقبل.