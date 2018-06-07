الأمم المتحدة: الإيبولا تقتل 27 شخصا حتى الآن في الكنغو الديمقراطية

وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك إن منظمة اليونيسف وفرت معلومات منقذة للحياة حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس القاتل لأكثر من 300 ألف شخص منذ بدء التفشي.

وقال دو جاريك إن اليونيسف تستعين بالعاملين في المجتمع المحلي للقيام بزيارات منزلية والتواصل مع الأشخاص الضعفاء مثل سائقي سيارات الأجرة، وتعبئة قادة المجتمعات المحلية والكنائس ووسائل الإعلام. وأضاف:

"وفقا لأحدث الأرقام، تم الإبلاغ عن 58 حالة إصابة بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 37 حالة مؤكدة و14 حالة محتملة و7 حالات مشتبه فيها. إجمالاً، مات 27 شخصاً. وتشدد منظمة الصحة العالمية على أهمية البقاء في حالة تأهب حيث إن شخصًا واحدًا مصابًا بفيروس إيبولا يمكنه إثارة العديد من الحالات الجديدة بمجرد حضور حدث اجتماعي."

يشار إلى أن هذه الفاشية للإيبولا تعد التاسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد عام 1976.