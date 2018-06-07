ترحيب أممي بالإعلان الحكومي لوقف إطلاق النار في أفغانستان، وحث طالبان على الالتزام به

واستجابة لنداءات علماء الدين في كابول بالتنديد بالحرب الدائرة وحث جميع أطراف النزاع في أفغانستان على تبني السلام، حيث سيبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في 27 رمضان الموافق 12 حزيران/ يونيه ويستمر حتى اليوم الخامس من عيد الفطر.

وفي البيان الصحفي، أشاد تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان ورئيس البعثة بالتأهب المعلن للسلطات الأفغانية للشروع، بحسن نية، في اتخاذ أي خطوات نحو عملية سلام رسمية، وأضاف:

"في الوقت نفسه، تحث الأمم المتحدة طالبان على القيام بالمثل والالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت. يجب ألا يعتمد الطريق قدما على حل عسكري، بل على عملية ديمقراطية. وأحث طالبان مرة أخرى على قبول عرض السلام الذي قدمه الرئيس غاني وبدء محادثات مباشرة مع الحكومة لوضع حد لمعاناة الشعب الأفغاني. "

يأتي وقف إطلاق النار في أعقاب دعوة الحكومة الأفغانية لمحادثات سلام غير مشروطة مع طالبان في مؤتمر كابول الثاني بالعاصمة الأفغانية في شهر فبراير.

هذا وكرر البيان استمرار تضامن الأمم المتحدة مع جميع الأفغان، والتزامها بجانب المجتمع الدولي، بعملية سلام لإنهاء الحرب يقودها الأفغان.