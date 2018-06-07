من مقديشيو، وكيلة الأمين العام: وحدة الصوماليين ضرورية لتعزيز الفيدرالية وهزيمة التطرف

جاء ذلك أثناء زيارة لها إلى الصومال التقت خلالها برئيس الحكومة الاتحادية محمد عبد الله فرماجو في العاصمة مقديشو اليوم الخميس، لتأكيد دعم الأمم المتحدة لشعب وحكومة الصومال، وكذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي حديث لها في فيلا الصومال بعد اجتماعها مع الرئيس، قالت السيدة ديكارلو إن "الهدف من أول زيارة ميدانية لها منذ تعيينها وكيلة للأمين العام هو دعم العمليات السياسية وعمليات السلام الجارية في البلاد، وكذلك استكشاف أفضل السبل لمساعدة الصومال في التغلب على بعض التحديات التي تواجهه، بدءا من الحالة الإنسانية والأمن إلى جدول الأعمال السياسي."

وأشادت المسؤولة الأممية بالعمل الذي قامت به الهيئات الدستورية الفيدرالية والمؤتمر الدستوري الوطني الذي أقيم مؤخرا، الذي شدد على الشمولية والتعاون والتوفيق من أجل مصلحة البلاد باعتبارها جوانب حاسمة لوضع اللمسات الأخيرة على عملية مراجعة الدستور خلال هذا العام.

وأثناء تواجدها في الصومال، عقدت وكيلة الأمين العام، برفقة الممثل الخاص للأمين العام في الصومال مايكل كيتنغ، سلسلة من الاجتماعات مع قيادة البلاد.

وفي لقاء مع نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سيمون مولونغو، أقرت ديكارلو بالدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مثنية على قواتها ورجالها لتضحياتهم وتفانيهم في حفظ الأمن.