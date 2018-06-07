زيادة أسعار منتجات الألبان تؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية في شهر أيار/مايو

وتأتي الزيادة في شهر مايو/أيار استمراراً للتوجه الأخير المتمثل في ارتفاع أسعار معظم الحبوب الرئيسية ومنتجات الألبان وانخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

كما أصدرت الفاو اليوم موجزا عن إمدادات الحبوب والطلب عليها أشارت فيه إلى ارتفاع توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2018 إلى 2610 مليون طن. وهذا ما يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.5 في المائة عن المستوى المرتفع للعام الماضي، في حال حدوثه.

ويقدم تقرير الفاو الجديد أحدث التوقعات المتعلقة باستخدام الحبوب وكذلك التجارة التي يتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي في السنوات المقبلة.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن نسبة المخزون إلى الاستخدام ستكون مرتفعة نسبياً لتصل إلى 28.5 في المائة، رغم أن هذه النسبة أقل بقليل من موسم 2017/2018.

مزيد من التفاصيل في بيان المنظمة.

