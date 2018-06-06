الأمم المتحدة تعقد ورشة لمناقشة قضايا الأطفال في مناطق النزاعات

وقالت الممثلة الخاصة فرجينيا غامبا إن الاجتماع يهدف لبحث كيفية مساهمة برامج إعادة الإدماج في رفاهية الأطفال القادمين من الجماعات والقوات المسلحة، ولمعرفة المزيد عن تأثيرهم على مجتمعاتهم. وأضافت:

"إعادة الإدماج خطوة مهمة في الحماية والوقاية. من خلال مساعدة هؤلاء الأطفال، نساعد أيضًا على ضمان عدم عودتهم إلى الجماعات المسلحة فضلا عن المساعدة في إنهاء دائرة العنف الشائعة جدًا في حالات النزاع."

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت يوانا فروشينكا سفيرة بولندا في الأمم المتحدة، التي رعت بلادها المنتدى، إن المشاركين في الورشة اتفقوا على تقديم أفكار وأطروحات جديدة بشأن الأطفال في مناطق النزاعات.