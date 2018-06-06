تقرير جديد: تراجع الاستثمار الأجنبي عالميا بنسبة 23% خلال العام الماضي

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يتناقض هذا التراجع بشكل صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي شهدت تحسنا كبيرا في عام 2017.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتوي إن "الضغط التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر والتباطؤ في سلاسل القيمة العالمية يشكلان مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية،" مؤكدا الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة في أشد البلدان فقرا.

وقد نجم الانخفاض العالمي إلى حد ما عن انخفاض قدره 22% في قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود. ولكن حتى بعد استبعاد الصفقات الضخمة التي تمت مرة واحدة وإعادة هيكلة الشركات التي أدت إلى تضخيم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، ظل انخفاض عام 2017 كبيرا، وفق التقرير.

ويشير التقرير أيضا إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها، وهي مؤشر للاتجاهات المستقبلية، بنسبة 14% لتصل إلى 720 مليار دولار. وبالتالي يصعب التنبؤ بتوقعات عام 2018.

ولكن من المتوقع أن تزداد التدفقات العالمية بشكل طفيف، إلّا أنها ستظل أقل بكثير من المتوسط ​​على مدى السنوات العشر الماضية. ومن المرجح أن تؤثر الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة بشكل كبير على أنماط الاستثمار العالمية.

ولاحظ الأونكتاد أن الاتجاه السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات العائد، حيث بلغ متوسط ​​العائد العالمي على الاستثمار الأجنبي الآن 6.7%، بانخفاض من 8.1% في عام 2012. وقد شهد العائد على الاستثمار انخفاضا في جميع المناطق، مع أكبر انخفاض في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.