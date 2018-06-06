بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بعثة اليوناميد تنظم حملة للنظافة والتخلص من البلاستيك

6 حزيران/يونيه 2018
يمثل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة بالنسبة للأمم المتحدة لإذكاء الوعي، إلى جانب العمل على الصعيد العالمي لحماية بيئتنا. فمنذ بدء الاحتفال بـ اليوم العالمي للبيئة عام 1974، أصبح هذا اليوم منصة عالمية للتوعية العامة التي يحتفل بها على نطاق واسع في أكثر من 100 دولة.
شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام هو التغلب على التلوث البلاستيكي. ويمثل البلاستيك في دارفور أكثر الملوثات تهديدا للبيئة. وبمناسبة الاحتفال، نظمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) حملة نظافة في أكبر مستشفيات دارفور بالفاشر، كما أرسلت بعض الرسائل للتوعية بمخاطر البلاستيك.
آدم يعقوب حامد من إذاعة بعثة يوناميد أعد هذا التقرير: