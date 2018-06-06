بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بعثة اليوناميد تنظم حملة للنظافة والتخلص من البلاستيك

يمثل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة بالنسبة للأمم المتحدة لإذكاء الوعي، إلى جانب العمل على الصعيد العالمي لحماية بيئتنا. فمنذ بدء الاحتفال بـ اليوم العالمي للبيئة عام 1974، أصبح هذا اليوم منصة عالمية للتوعية العامة التي يحتفل بها على نطاق واسع في أكثر من 100 دولة.