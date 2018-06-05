وفاة 52 مهاجرا نتيجة غرق قارب قبالة سواحل صفاقس التونسية

وقالت المفوضية نقلا عن مصادر تونسية، إن القارب غادر من مليتة إحدى جزر قرقنة التونسية ليلة السبت، باتجاه الساحل الإيطالي. إلا أنه وبعد ساعتين، انهار القارب المكتظ وبدأ يغرق على بعد حوالي 16 ميلا بحريا قبالة ساحل صفاقس، عندما أرسل إشارة استغاثة. وبدأ الصيادون المحليون عملية الإنقاذ ونبهوا البحرية التونسية وخفر السواحل.

وأضافت المفوضية أن خفر السواحل التونسية تمكن من إنقاذ 68 شخصا فضلا عن العثور على جثث 52 غريقا، قبل أن يضطرهم سوء الأحوال الجوية لوقف عمليات البحث والإنقاذ بعد ظهر السبت.

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 60 شخصا ولا يزالون في عداد المفقودين في البحر ويفترض أنهم لقوا حتفهم. ووفقا للتقارير، فقد تم إلقاء القبض على اثنين من المهربين المرتبطين بالحادث.

وأوضحت المفوضية أنها قامت بتوصيف الناجين وتقديم المشورة لهم وتقييم احتياجاتهم من الحماية. وتعتبر هذه الحادثة جزءا من حركة هجرة مختلطة أوسع تشمل اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الساحلية حول مدينة صفاقس، التي تبعد 270 كيلومترا جنوب شرق العاصمة تونس.

يشار إلى أن هناك نحو ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في تونس. وتسعى المفوضية إلى تحقيق حلول دائمة لهم عبر المسارات القانونية البديلة، كالرعاية الخاصة، ولم شمل الأسرة والتجنس.