مبادرة عالمية للقضاء على عمالة الأطفال في مصر والتسرب من التعليم

ويتجسد ذلك في مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال البالغ قيمته 60 مليون يورو، وينفذ في 16 محافظة من أكثر المحافظات ضعفا في مصر بغرض القضاء على عمالة الأطفال في البلاد من خلال تعزيز حصول الأطفال على التعليم، لا سيما الفتيات.

وقام برنامج الأغذية العالمي بتدريب عدد من السيدات والفتيات تم إعدادهن وتدريبهن ككوادر تدريبية خاصة بتنفيذ الشق الاقتصادي للبرنامج على مهارات وتقنيات التدريب والاتصال وتطوير المشروعات البيئية والتسويق بنجاح، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتطوير خطط العمل.

ويوفر المشروع المشترك وجبات مدرسية خفيفة يومية إلى 100 ألف طفل في المدارس المجتمعية (بسكويت محشو بالتمر مدعم بالفيتامينات والمعادن) وكذلك يقدم للأسر الحصص الغذائية المنزلية (10 كيلوجرامات من الأرز ولتر من الزيت). وسيتلقى ما يصل إلى 400 ألف من أفراد الأسر الحصص الغذائية المنزلية خلال السنوات الأربع التي سينفذ خلالها المشروع، وستعوضهم قيمة الحصص عن الأجور التي كان سيتلقاها الأطفال إذا التحقوا بسوق العمل.

مراسلنا خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على الفرص التعليمية المتاحة لمن فاته قطار التعليم في مصر: