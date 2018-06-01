آلاف الطلاب في الصومال يتحدون الفيضانات لخوض امتحانات الثانوية العامة

خلال العام الدراسي 2018-2017 ارتفع عدد الطلاب الذين سجلوا لامتحان الثانوية العامة من 23,000 إلى 27,600 طالب. وذلك لتحسّن نوعية الامتحانات وقطاع التعليم في الصومال، إضافة إلى تحسّن الوضع الأمني.

بعض الطلبة عبروا عن فرحهم بالعودة لاستكمال الدراسة وامتنانهم لوزارة التعليم الصومالية.

همزة عبد الكريم هيرسي – طالبة:

"أنا سعيدة بأدائي في الامتحان لأنني درست بجد لهذا اليوم. أتوقع نتيجة جيدة. الامتحانات تسير بشكل سلس وكل شيء يسير حسب الخطة التي وضعتها لنا وزارة التعليم."

توقف تقديم الامتحانات في بعض المناطق بسبب الأمطار الغزيرة، إلا أن مواعيد جديدة ستحدد قريبا.