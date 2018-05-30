مساعدات إنسانية أممية تصل إلى تلبيسة وتلول الحمر في سوريا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار ستيفان دو جارك، المتحدث باسم الأمين العام إلى أن القافلة تقدم المساعدة لأكثر من 92 ألف شخص في الموقعين. كما أنها تقدم مساعدات غذائية إلى 12 ألف شخص آخرين في قرية الجابرية القريبة منهما. وأضاف:

"لم يُسمح لموظفي الأمم المتحدة بالمشاركة في القافلة، لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية من السلطات. وتواصل الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الآمن والمستدام وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين في سوريا، بمن فيهم مليوني شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفق التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان."