الأمين العام يدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطيتين ومدني في بلجيكا

وبحسب الأنباء، اندلع تبادل إطلاق نار في المدينة الواقعة في شرق بلجيكا. وكان المهاجم قد قتل شرطيتين في البداية بالرصاص ورجل يبلغ من العمر 22 عاما، قبل أن يأخذ رهينة ويقتل على يد الشرطة.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا وشعب وحكومة بلجيكا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد السيد غوتيريش تضامن الأمم المتحدة مع بلجيكا في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.