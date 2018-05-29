ضابط حقوق الإنسان في بعثة اليوناميد: حفظ وبناء السلام مسؤولية أبناء المنطقة

الزميلة كلثوم أحمد محمد من إذاعة اليوناميد التقت آدم شريف، من السودان، ضابط حقوق الإنسان في بعثة اليوناميد، الذي يعتبر أن العمل في البعثة هو مسؤولية أبناء المنطقة في المشاركة بعملية حفظ السلام وبناء السلام.

آدم شريف درس القانون ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما مكنه من ممارسة وتطبيق بعض هذه المبادئ في عمليات حفظ السلام ومشاركة الخبرة والمعرفة التي اكتسبها من خلال الدراسة وممارسة مهنة القانون.

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