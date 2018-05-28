شرطية تونسية: الاعتداءات والانتهاكات ضد المرأة في مناطق النزاع دفعتني إلى الالتحاق بحفظة السلام

وفي العيد السبعين لـليوم الدولي لحفظة السلام قامت إذاعة اليوناميد بإجراء بعض المقابلات مع حفظة السلام بالبعثة لتسليط الضوء على خدماتهم وتضحياتهم. مقابلة اليوم مع سناء السويح، وهي ضابطة شرطة تونسية تعمل مع اليوناميد، التحقت بالبعثة لحماية المرأة من الاعتداءات والانتهاكات ضدها.

أجرى المقابلة كلثوم أحمد محمد من إذاعة اليوناميد.

