أنطونيو غوتيريش يدعو إلى دعم جهود إحلال السلام في أفريقيا

وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة يوم أفريقيا الذي يصادف 25 أيار/مايو إن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن أن تشجع التكامل الإقليمي وتحرك النمو الاقتصادي وتولّد فرص العمل للشباب الأفارقة، كما أنها ستخفف من وطأة الفقر وتفضي إلى قيام مجتمعات أكثر استقرارا وسلما. وأضاف:

"أصبحت أفريقيا بصورة متزايدة تتولى بنفسها شق طريقها نحو المستقبل. وتشكل خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 الرؤية التوجيهية لتنمية أفريقيا، وهي تتكامل تكاملا تاما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتتيح للقارة جمعاء أساسا لبناء القدرة على التكيف وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وتلتزم الأمم المتحدة التزاما كاملا بإسداء الدعم لأفريقيا فيما تبذله من جهود."

ويعتبر هذا اليوم الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 أيار/مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا. وفي عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.