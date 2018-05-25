الأمم المتحدة تدين بأقوى العبارات هجوم بنغازي

وتقدمت البعثة بتعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وفق بيان صحفي أصدرته اليوم.

وأشار البيان إلى أن هذا الأسبوع قد شهد سلسلة من الهجمات القاسية في ليبيا. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات، التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وشددت البعثة على تقديم منظمي ومنفذي هذا الهجوم إلى العدالة ومحاسبتهم.

كما أعربت البعثة عن تضامنها مع الشعب الليبي في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية.

وأكد البيان مجددا التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي من شأنها تقوية ليبيا بشكل موحد وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل.