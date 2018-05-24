هجمات على معسكرات النازحين في دارفور تثير قلقا أمميا

ووفق بيان صادر عن البعثة، وقعت الهجمات في الفترة من 21- 23 من الشهر الجاري، وأسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات وسط النازحين.

وحسبما أفادت التقارير فإن الحوادث الأخيرة وقعت في معسكرات خمسة دقايق وعرديبة وجدة للنازحين.

وذكّر الممثل الخاص المشترك ببعثة اليوناميد، جيريمايا مامابولو كل الأطراف الضالعة بأن المعسكرات تعد حيزاً إنسانياً ويجب خٌلوها من الاسلحة، حيث لاينبغي أن يتعرض النازحون للتهديدات والمضايقات أو الهجمات أو الأذى. لأن مثل هذه الأعمال ربما تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وقال مامابولو:

"في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية الأولية في حماية المدنيين على عاتق حكومة السودان، ستواصل اليوناميد تعاونها ومشاركتها للسلطات الحكومية المعنية بهذا الشأن على كافة المستويات."