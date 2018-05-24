3.9 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الملحة في الأراضي الفلسطينية

وفي هذا الشأن قال ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام:

"أكثر من 75% من الاحتاجات المستهدفة تقع في قطاع غزة، حيث تفاقم الوضع الإنساني الرهيب والمتدهور بالأساس منذ 30 آذار / مارس الماضي، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في عدد الضحايا الفلسطينيين في سياق المظاهرات. وفي المجموع، ستقوم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بتنفيذ 13 مشروعا."

جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال إنه بموجب هذا التوزيع، ستضمن الأمم المتحدة أن يكون لدى الشركاء الإنسانيين الموارد اللازمة للاستجابة إلى بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحا، إلا أنه أشار إلى أن ذلك يعد إجراء لسد الفجوات، وتبقى هناك حاجة إلى فعل المزيد.