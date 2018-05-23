بعثة يوناميد تنظم ورشة لتدريب 90 قاضيا في إقليم دارفور

وقالت اليوناميد إن الورشة، التي استمرت لمدة يومين، هدفت إلى نشر محتويات كتيّب لقضاة المحاكم الريفية كانت البعثة قد أعدته بالاشتراك مع القضاء السوداني. ويأخذ الكتيّب في الاعتبار احتياجات قضاة المحاكم الريفية في جميع أنحاء دارفور، الذين يفتقرون إلى التدريب القانوني الرسمي بحسب البعثة. وأشارت البعثة إلى أن الكتيّب مصمم كمرجع موضوعي سهل الاستخدام لمساعدة أولئك القضاة على البتّ في بعض القضايا المدنية والجنائية وفقا للقانون السوداني.

تقرير كلثوم يحي - إذاعة اليوناميد.