هواية صيد السمك تبني صداقة وشعوراً بالسلام بين طالبي لجوء

يستفيد إسماعيل ووليد من برنامج مفوضية شؤون اللاجئين للمساعدات السكنية النقدية، الذي ساعد آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء من الفئات الأِشد ضعفاً في اليونان خلال العامين الماضيين.

لكل من الرجلين مستقبل مختلف، إذ يأمل إسماعيل في الالتحاق بعائلته في ألمانيا قريباً؛ في حين ينتظر وليد منذ أشهر نتيجة القرار بشأن طلب اللجوء الذي قدمه إلى اليونان، بعد أن أجرى مقابلة اللجوء منذ ثمانية أشهر ولكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

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