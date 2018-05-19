أربع عبوات ناسفة تحصد عشرات القتلى والجرحى في جلال آباد

وفي بيان صحفي أشارت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إلى أن الهجوم الذي وقع في جلال آباد أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 55 آخرين على الأقل.

وأدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي صادر عن نائب المتحدث باسمه، هذا التفجير وأشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يمكن تبريرها أبداً.

وقدمت الأمم المتحدة خالص تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومعربة عن تضامنها مع شعب وحكومة أفغانستان.

تادميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، أعرب عن عضبه من هذا الهجوم الذي نفذ بعناية لقتل وتشويه المدنيين الذين يشاهدون مباراة الكريكيت، وقال إن هذا العمل البارد والوحشي لا يمكن تبريره على الإطلاق، ودعا إلى محاسبة المسئولين عنه. وأضاف قائلا في البيان الصحفي:

"في الوقت الذي يتطلع فيه الأفغانيون نحو السلام الذي تمس الحاجة إليه، يجب ألا نسمح لمثل تلك الهجمات بردع عزمنا الجماعي على إحراز تقدم في إنهاء الصراع.. إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب افغانستان متضامنة وستبقى ملتزمة بعملية سلام يقودها الأفغان من شأنها إنهاء الحرب وتمكين أفغانستان من تخصيص المزيد من الموارد لحماية جميع مواطنيها من مثل هذه الفظائع".