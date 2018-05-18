استمرار حصار الآلاف في القتال جنوب دمشق وأنباء عن وفيات وإصابات بين المدنيين

وقد وردت أنباء تفيد باستمرار أعمال القتال بين القوات الحكومية وتنظيم داعش في أجزاء من المنطقتين، حسبما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

وقال حق إن الآلاف ما زالوا محاصرين في القتال الذي أسفر عن وفيات وإصابات وتشريد بين المدنيين - معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين - وتدمير البنية التحتية المدنية الأساسية. وأضاف:

"في غضون ذلك، أدى قصف مناطق سكنية في دمشق أمس إلى مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين. ومنذ الـ 13 نيسان / أبريل، تم إطلاق حوالي 130 قذيفة على المناطق السكنية في دمشق، مما أدى إلى 16 حالة وفاة و 160 إصابة."

هذا وتقف الأمم المتحدة وشركاؤها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في يلدا وببيلا وبيت سحم، وكذلك في اليرموك والمناطق المجاورة، بمجرد أن تسنح الظروف ويسمح بالوصول إلى تلك المناطق.

