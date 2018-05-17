الأمين العام يدين مقتل أحد حفظة السلام في أفريقيا الوسطى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل أحد جنود بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، نتيجة اعتداء وقع في 17 أيار/ مايو من جانب مجموعة يزعم أنها تابعة لمليشيات "أنتي بالاكا" على أفراد من البعثة كانت ترافق قافلة في جنوب شرق البلاد.
وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام من موريتانيا وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولحكومة موريتانيا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مشيرا إلى أن الهجمات ضد حفظة السلام الأمميين قد تشكل جريمة حرب. وداعا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى التحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وأكد الأمين العام مجددا تصميم البعثة على حماية المدنيين والمساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد.