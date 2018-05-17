الأمين العام يدين مقتل أحد حفظة السلام في أفريقيا الوسطى

وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام من موريتانيا وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولحكومة موريتانيا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مشيرا إلى أن الهجمات ضد حفظة السلام الأمميين قد تشكل جريمة حرب. وداعا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى التحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأكد الأمين العام مجددا تصميم البعثة على حماية المدنيين والمساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد.