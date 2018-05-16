الجزائر تقود احتفال العالم باليوم الدولي للعيش معا في سلام

بمبادرة من الجزائر أحيت الأمم المتحدة ولأول مرة اليوم الدولي للسلام، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2017، فقد أعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها 72/130 يوم 16 أيار/مايو يوما دوليا للعيش معا في سلام، مؤكدة أن يوما كهذا هو السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي من أجل تعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معا، متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.