اليونسكو تطلق مبادرة لإعادة إحياء مدينة الموصل

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة قالت السيدة ندى الحسن مديرة قسم الدول العربية بالتراث العالمي بمنظمة اليونسكو إن هذه المبادرة، التي تشكّل نقطة انطلاق لخطة استراتيجيّة واسعة، تهدف إلى تعزيز روح التعايش السلمي وقيم مجتمع شامل للجميع، بالمشاركة في إعادة إحياء العراق على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحليّة من خلال صون وتعزيز التراث الثقافي.

وأشارت السيدة الحسين إلى إن المبادرة تهدف أيضا إلى بذل الجهود اللازمة لإعادة إعمار التراث وإنعاش المؤسسات التعليميّة والثقافية في الموصل وذلك بالتعاون الوثيق مع العراق حكومة وشعباً، وإشراك الشباب على نحو خاص.

وجاء إعلان المنظمة الدولية بمناسبة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق، الذي عقد في مدينة الكويت في الفترة بين يومي 12 و14 شباط/ فبراير.

المزيد من التفاصيل في الحوار التالي.