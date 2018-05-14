منظمة العمل الدولية: الاقتصاد الأخضر سيوفر 24 مليون فرصة عمل في المستقبل

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية ديبورا غرينفيلد أثناء إصدار التقرير إن الجهود الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين ستفضي إلى خلق فرص عمل أكثر من فرص العمل الضائعة والتي يبلغ عددها 6 ملايين فرصة.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2018: التخضير مع فرص العمل" إلى خلق فرص عملٍ جديدة باعتماد ممارسات مستدامة في قطاع الطاقة، ومنها التغييرات في مزيج الطاقة، وتشجيع استخدام مركبات كهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني وخدمات النظم البيئية التي تحافظ على جملة أمور، منها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة السياحية، والتي يعمل فيها 1.2مليار عامل.

وأوضحت ديبورا أن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة ستزيد الإجهاد الحراري، وخاصة في الزراعة، ويمكن أن تسفر عن عدة حالات طبية كالإرهاق والسكتة الدماغية. ويشير التقرير إلى أن الإجهاد الحراري سيسبب خسارة عالمية في ساعات العمل بنسبة 2 في المائة في عام 2030 جراء المرض.

وقالت ديبورا "تؤكد نتائج تقريرنا أن الوظائف تعتمد اعتماداً كبيراً على وجود بيئة صحية وعلى ما توفره من خدمات. ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يمكِّن ملايين الناس من الخروج من براثن الفقر وأن يوفر سبل عيش أفضل للجيل الحالي ولأجيال الغد. وهذه رسالة إيجابية للغاية عن الفرص الممكنة في عالم من الخيارات المعقدة".

ودعا تقرير منظمة العمل الدولية البلدان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب العمال على المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بما ييسر الانتقال إلى وظائف جديدة ويسهم في منع الفقر ويقلل من ضعف الأسر والمجتمعات المحلية.