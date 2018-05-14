غوتيريش يرحب بإغلاق كوريا الشمالية موقع تجاربها النووية

وفي مؤتمر صحفي بفيينا، أعرب الأمين العام عن أمله في أن يتم توطيد هذا الزخم الإيجابي في القمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الشهر المقبل.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الانتشار الأسلحة النووية وكذلك الأسلحة الكيميائية، مشير إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت أداة مهمة للغاية لتجنب الانتشار.

اتفاق باريس ليس كافيا لكبح آثار تغير المناخ

كما تطرق الأمين العام إلى تغير المناخ محذرا من أن آثاره تتحرك بشكل أسرع من جهود التصدي له، وقال إن "هناك خطر على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهي كبح الزيادة في درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن."

وأضاف أنه إذا استمر هذا المنوال على ما هو عليه الآن في السنوات القادمة، ستصبح أهداف الاتفاق غير قابلة للتحقيق. وقال "نحن بحاجة إلى تطبيق اتفاق باريس، لكن علينا أن نعترف بأنه ليس كافيا. إن الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ليست كافية لتغير المناخ بشكل فعال."

وأشار غوتيريش إلى أن الطاقة المتجددة قد أصبحت اليوم أرخص في كل مكان، ولكن على الرغم من ذلك تستمر العديد من الحكومات في دعم الوقود الأحفوري، والعديد من مشاريع البنية التحتية ليست صديقة للبيئة.

"هناك جملة تعلمتها وأحب أن أكررها، ’العصر الحجري لم ينته بسبب نقص الحجارة.‘ أعتقد أن عمر الوقود الأحفوري لن ينتهي لانعدام الوقود الأحفوري. بل سينتهي عندما تتوافر التكنولوجيات وعندما تدرك الحكومات والمؤسسات الأخرى الحاجة إلى استخدام التكنولوجيات المتاحة لتغيير الأشياء لصالح البشرية."