الأمم المتحدة تناشد السودان العفو عن نورا حسين

وفي بيان صحفي مشترك، صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، قالت الوكالات "باسم أصوات نساء وفتيات العالم، نناشد حكومة السودان بإنقاذ حياة حسين وحماية حياة النساء والفتيات على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة."

وتشير التقارير إلى أن نورا حسين أرغمت ضد إرادتها على الزواج في سن السادسة عشرة. وقد اغتصبها زوجها بينما كان أقاربه الذكور الثلاثة يمسكون بها.