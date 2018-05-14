الأمم المتحدة تناشد السودان العفو عن نورا حسين

14 آيار/مايو 2018
ضم عدد من وكالات الأمم المتحدة أصواتهم إلى شعب السودان مناشدين الحكومة السودانية العفو عن نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما، التي حُكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها.
وفي بيان صحفي مشترك، صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، قالت الوكالات "باسم أصوات نساء وفتيات العالم، نناشد حكومة السودان بإنقاذ حياة حسين وحماية حياة النساء والفتيات على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة."
وتشير التقارير إلى أن نورا حسين أرغمت ضد إرادتها على الزواج في سن السادسة عشرة. وقد اغتصبها زوجها بينما كان أقاربه الذكور الثلاثة يمسكون بها.