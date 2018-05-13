غوتيتريش يهنئ العراق على إجراء الانتخابات ويؤكد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم البلاد

وأشاد الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، بالجهود الدؤوبة التي بذلها مسؤولو الانتخابات وقوات الأمن لجعل الانتخابات سلمية ومنظمة بشكل كبير. وأثنى على جميع العراقيين الذين شاركوا، خاصة المشردين داخليا الذين أدلوا بأصواتهم رغم صعوبة ظروفهم.

ودعا غوتيريش جميع الفاعلين السياسيين العراقيين وأنصارهم إلى دعم السلام فيما يتم فرز النتائج. كما حث الجهات السياسية الفاعلة على حل أي نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكد السيد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في هذا المسعى.

وكان عدد من مسؤولي الأمم المتحدة في العراق قد قاموا بزيارة مراكز الاقتراع في عدة مناطق، منها أربيل في إقليم كردستان ومخيم للنازحين في كركوك ومدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

