الأمين العام يدين الهجمات الإرهابية المروعة على كنائس في إندونيسيا

وبحسب الأنباء، قالت الشرطة الإندونيسية إن أسرة مكونة من ستة أفراد، بينهم فتاة في التاسعة من عمرها، كانت وراء موجة من الانفجارات استهدفت ثلاث كنائس في ثاني أكبر مدن البلاد. وأدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة العشرات.

في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وأكد من جديد دعم الأمم المتحدة لحكومة وشعب إندونيسيا في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنعهما، بما في ذلك من خلال تعزيز التعددية والاعتدال والتسامح.

