الأمين العام يدين الهجمات الإرهابية المروعة على كنائس في إندونيسيا

13 آيار/مايو 2018
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الإرهابية على المصلين في ثلاث كنائس في مدينة سورابايا بإندونيسيا اليوم الأحد، قائلا إن التقارير التي أفادت باستخدام الأطفال في الهجمات قد روعته.
وبحسب الأنباء، قالت الشرطة الإندونيسية إن أسرة مكونة من ستة أفراد، بينهم فتاة في التاسعة من عمرها، كانت وراء موجة من الانفجارات استهدفت ثلاث كنائس في ثاني أكبر مدن البلاد. وأدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة العشرات.
في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وأكد من جديد دعم الأمم المتحدة لحكومة وشعب إندونيسيا في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنعهما، بما في ذلك من خلال تعزيز التعددية والاعتدال والتسامح.